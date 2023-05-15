Грузия не готова восстановить железнодорожное сообщение с Россией

В Грузии не рассматривается вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения России и Грузии. Железнодорожного сообщения между Грузией и России нет с начала 90-х годов.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил о том, что власти Грузии не рассматривают вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией.
"Вопрос железнодорожного сообщения не стоит в повестке дня. Наши решения принимаются исходя из принципа, как это подходит нашим национальным интересам. Сегодня этот вопрос не стоит в повестке дня"
– Ираклий Кобахидзе.
Напомним, что железнодорожного сообщения между Грузией и России нет с начала 90-х годов.