Грузия не готова восстановить железнодорожное сообщение с Россией

Опубликовано: 9:44, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии не рассматривается вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения России и Грузии. Железнодорожного сообщения между Грузией и России нет с начала 90-х годов.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил о том, что власти Грузии не рассматривают вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией.

"Вопрос железнодорожного сообщения не стоит в повестке дня. Наши решения принимаются исходя из принципа, как это подходит нашим национальным интересам. Сегодня этот вопрос не стоит в повестке дня"

– Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что железнодорожного сообщения между Грузией и России нет с начала 90-х годов.