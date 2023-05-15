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Грузия не готова восстановить железнодорожное сообщение с Россией

Грузия не готова восстановить железнодорожное сообщение с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии не рассматривается вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения России и Грузии. Железнодорожного сообщения между Грузией и России нет с начала 90-х годов.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил о том, что власти Грузии не рассматривают вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией.

"Вопрос железнодорожного сообщения не стоит в повестке дня. Наши решения принимаются исходя из принципа, как это подходит нашим национальным интересам. Сегодня этот вопрос не стоит в повестке дня"

 – Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что железнодорожного сообщения между Грузией и России нет с начала 90-х годов.

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