Грузия и Турция обсудили экономическое сотрудничество

Президент Грузии встретился с министром торговли Турции. Стороны обсудили двустороннее экономическое сотрудничество.
Грузинский президент Михаил Кавелашвили провел переговоры с турецким министром торговли Омером Болатом.
Стороны обсудили двустороннее экономическое сотрудничество. Кавелашвили заявил, что Тбилиси придает большое значение стратегическому партнерству с Анкарой.
Он подчеркнул, что действующие проекты регионального и стратегического значения служат ярким примером эффективного сотрудничества и партнерства между странами.
Президент добавил, что совместные усилия двух сторон выведут экономические отношения Грузии и Тбилиси на более высокий уровень.