Вестник Кавказа

Грузия и Турция обсудили экономическое сотрудничество

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Грузии встретился с министром торговли Турции. Стороны обсудили двустороннее экономическое сотрудничество.

Грузинский президент Михаил Кавелашвили провел переговоры с турецким министром торговли Омером Болатом.

Стороны обсудили двустороннее экономическое сотрудничество. Кавелашвили заявил, что Тбилиси придает большое значение стратегическому партнерству с Анкарой.

Он подчеркнул, что действующие проекты регионального и стратегического значения служат ярким примером эффективного сотрудничества и партнерства между странами.

Президент добавил, что совместные усилия двух сторон выведут экономические отношения Грузии и Тбилиси на более высокий уровень.

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