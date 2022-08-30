Гросси заявил о как минимум серьезном повреждении центрифуг в Натанзе

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что центрифуги на заводе по обогащению урана в иранском городе Натанз могут быть уничтожены или, как минимум, получили серьезные повреждения в результате удара Израиля.

Центрифуги для обогащения урана, расположенные на иранском подземном заводе в Натанзе, предварительно, вышли из строя или, возможно, сильно пострадали, в результате атак Армии обороны Израиля, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он уточнил, что нанесенный Израилем удар не добрался до расположенного под землей зала с центрифугами, но вызвал отключение света, в результате чего центрифуги могли выйти из строя.

Кроме того, перестала существовать надземная установка.

Гросси также рассказал, сколько центрифуг действовало на заводе в Натанзе: по его словам, их число составляло около 15 тыс.

Позже МАГАТЭ распространило официальное сообщение, согласно которому по итогам анализа снимков высокого разрешения со спутника, сделанных после ударов 13 июня, были найдены свидетельства прямого воздействия в ходе атаки на подземные помещения завода в Натанзе, где обогащается уран. На объектах в Исфахане и Фордо изменений нет.

Согласно последней информации МАГАТЭ, после удара Израиля на объекте в Натанзе было зарегистрировано радиологическое и химическое загрязнение, но вне объекта уровень радиоактивности не превышает норму.