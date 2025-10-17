Греция вдвое нарастила импорт нефти из Азербайджана

Греция в этом году вдвое увеличила импорт азербайджанской нефти. Общая стоимость сырья превысила $268 млн.

Азербайджан поставил в Грецию 500 тыс тонн сырой нефти за первые девять месяцев этого года. Это более чем в два раза превысило показатели прошлого года, передает Государственный таможенный комитет АР.

Согласно сведениям комитета, поставки в Грецию принесли казне АР более $268 млн, что составило рост на 85% по сравнению с прошлым годом.

Как отметили в комитете, поставки в Грецию составляют около 3% от общего нефтяного экспорта Азербайджана.