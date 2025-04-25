Граждане Грузии стали меньше путешествовать за рубеж

Около 614 тыс человек выехали за рубеж из Грузии в первом квартале 2025 года, что на 4,4% меньше, чем в 2024 году. Наиболее популярная цель поездки – навестить родственников и друзей.

За первый квартал 2025 года из Грузии выехали 614,7 тыс человек, что на 4,4% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Около 323 тыс визитом были совершены с туристическими целями, согласно данным Национальной службы статистики.

Чаще всего граждане Грузии совершали визиты за рубеж, чтобы посетить своих близких и друзей. Наиболее популярным направлением стала Турция (185 тыс посещений). Второе место заняла Армения (70 тыс посещений).

Всего жители Грузии потратили за границей $176 млн, что на 5,7% больше, чем в 2024 году. Увеличилась и средняя стоимость зарубежной поездки: она составила $364.