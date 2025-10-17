Вестник Кавказа

Граждане Армении смогут ездить в Черногорию без виз

Черногория
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У граждан Армении в скором времени появится возможность посещать Черногорию без виз. Соответствующие поправки принял 17 октября кабмин Черногории.

Черногория введет безвизовый режим для граждан Армении, Египта и Узбекистана. Соответствующие изменения внесены кабинетом министров страны в решения о временном безвизовом режиме для этих стран.

Новые поправки приостанавливают действие предыдущих решений о временном безвизе для граждан перечисленных стран.

Решение вступит в силу в конце текущего месяца.

