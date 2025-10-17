Граждане Армении смогут ездить в Черногорию без виз

У граждан Армении в скором времени появится возможность посещать Черногорию без виз. Соответствующие поправки принял 17 октября кабмин Черногории.
Черногория введет безвизовый режим для граждан Армении, Египта и Узбекистана. Соответствующие изменения внесены кабинетом министров страны в решения о временном безвизовом режиме для этих стран.
Новые поправки приостанавливают действие предыдущих решений о временном безвизе для граждан перечисленных стран.
Решение вступит в силу в конце текущего месяца.