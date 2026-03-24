Граница с Китаем закроется на сутки

Россия и Казахстан уже сегодня, 5 апреля, на время закроют ряд пунктов пропуска на границе с Китаем, сообщила Федеральная таможенная служба России.

"В автомобильном пункте пропуска Краскино (Уссурийская таможня) не будет осуществляться пропуск физических лиц, товаров и транспортных средств через российско-китайскую границу"

- ФТС России

Аналогичные ограничения будут введены и на сопредельных автомобильных пунктах пропуска В Казахстане: они коснутся КПП Бахты в Абайской области, Майкапчагай в Восточно-Казахстанской области, Достык и Нур Жолы в Жетысуской области, а также Кольжат в Алматинской области страны, сообщило представительство таможенной службы РФ при таможенной службе Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

Ограничения затронут только автомобильные КПП, железнодорожные пункты пропуска Достык и Алтынколь в Жетысуской области Казахстана будут работать в обычном режиме.

Вводимые 5 апреля ограничения связаны с установленным в Китае праздничным днем "День поминовения усопших (Цинмин)".