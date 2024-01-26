Вестник Кавказа

Граница России с Грузией закрыта

Граница России с Грузией закрыта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода на территории Грузии привела к закрытию единственной автодороги между Грузией и РФ. На выезд из России закрыт Верхний Ларс.

В понедельник утром Военно-Грузинская дорога закрыта для грузового транспорта.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ"

– МЧС по Северной Осетии

Проезда ожидают свыше 1,6 тыс большегрузов.

Отметим, что из-за метели закрыта также граница Грузии и Армении. Там ограничение введено как для грузовых, так и для легковых автомобилей.

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