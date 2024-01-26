Вестник Кавказа

Граница Грузии и Армении остается закрытой

Граница Грузии и Армении остается закрытой
© Фото: департамент автодорог Грузии
Непогода не позволяет Грузии открыть границу с Арменией. Проезд запрещен для всех видов транспорта.

Грузия в понедельник сохраняет закрытым перевал Паравани, через который дорога идет к КПП «Ниноцминда» на грузино-армянской границе.

На перевале ограничено движение всех видов транспорта. В Департаменте автомобильных дорог Грузии уточнили, что сохраняются сложные погодные условия - метель, низкая видимость.

Проезда нет на участке Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, другие участки открыты для проезда.

О закрытии перевала на границе с Арменией сообщалось накануне, погода испортилась во второй половине дня 4 февраля.

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