Граница Грузии и Армении остается закрытой

Непогода не позволяет Грузии открыть границу с Арменией. Проезд запрещен для всех видов транспорта.
Грузия в понедельник сохраняет закрытым перевал Паравани, через который дорога идет к КПП «Ниноцминда» на грузино-армянской границе.
На перевале ограничено движение всех видов транспорта. В Департаменте автомобильных дорог Грузии уточнили, что сохраняются сложные погодные условия - метель, низкая видимость.
Проезда нет на участке Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, другие участки открыты для проезда.
О закрытии перевала на границе с Арменией сообщалось накануне, погода испортилась во второй половине дня 4 февраля.