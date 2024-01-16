Грузия закрыла границу с Арменией по не зависящим от нее причинам

Сегодня вечером невозможно из Грузии переехать в Армению через ППП "Ниноцминда" из-за бурана на перевале Паравани. Движение возобновится только после того, как снег и ветер утихнут.

Как сообщили сегодня в Минрегионразвития Грузии, граница с Арменией была вынужденно закрыта из-за не подходящих для автомобильного движения погодных условий.

Речь идет о буране на перевале Паравани, через который следует дорога до приграничного города Ниноцминда. Сила снегопада и ветра превышают допустимые для безопасного вождения, поэтому до того времени, как метель закончится, транспорт не сможет добраться до границы с Арменией.

Уточняется, что Паравани закрыт для всех видов транспорта без исключения. При этом прочие участки дороги открыты для движения.