Государство поможет фермерам с нестандартным урожаем в Грузии

Меры поддержки для фермеров, связанные с реализацией нестандартных яблок, продолжат реализоваться в 2025 году в Грузии. На местах процесс будет координировать специальная рабочая группа.

Госпрограмма, в рамках которой государство помогает фермерам сбыть нестандартные яблоки, будет реализоваться в Грузии и в текущем году, соответствующее постановление издало правительство страны.

Согласно документу, предприятия, которые до середины декабря приобретут у фермеров нестандартные яблоки не менее чем за 0,27 лари ($0,1) за 1 кг, и получат субсидии в размере 0,1 лари ($0,037) за килограмм.

Ход сдачи фруктов на местах будет координировать особая рабочая группа, которую еще предстоит создать. Предприятия по переработке яблок, желающие принять участие в проекте, должны зарегистрироваться в координационном штабе, сделать это можно в электронном формате.

Напомним, впервые программа помощи фермерам с нестандартными яблоками была реализована в Грузии в 2020 году. Концентрат, который изготавливается в процессе, поставляется в основном в Евросоюз.