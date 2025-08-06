Горы Алатау не покорились 72-летнему россиянину

Казахстанским спасателям понадобились 13 часов, чтобы эвакуировать в горах Заилийского Алатау 72-летнего россиянина, решившего покорить горы но получившего во время восхождения тяжелую травму ноги.

Сотрудникам МЧС Казахстана потребовался вертолет и 13 часов времени, чтобы эвакуировать в горах Заилийского Алатау 72-летнего россиянина, получившего серьезную травму ноги при восхождении с сыном на пик Физкультурный, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба министерства.

"На помощь выдвинулись силы Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана и служба спасения ДЧС г. Алматы. Девять спасателей на двух единицах техники и с применением беспилотника направились в горы. Путь к пострадавшему пролегал через каменистые осыпи и ледник под угрозой камнепадов, в темноте и на высоте более четырех тысяч метров. Добраться удалось только спустя более пяти часов"

- МЧС Казахстана

Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и начали срочную транспортировку вниз, так как его состояние ухудшалось.

Сегодня утром на ледник Богдановича прибыл вертолет "Казавиаспаса", который и доставил пострадавшего, его сына и одного из спасателей в аэропорт Боралдай, откуда мужчину перевезли в городскую клиническую больницу Алматы.

Спасательная операция заняла более 13 часов, добавили в МЧС страны.