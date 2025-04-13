Горный курорт "Мамисон" принял с начала работы почти 18 тыс туристов

Новый курорт "Мамисон" запустили в Северной Осетии 14 марта, на данный момент турпоток курорта составляет почти 18 тыс человек, сообщил Меняйло.

Курорт "Мамисон" в Северной Осетии был открыт в середине весны, за полтора месяца он принял почти 18 тыс гостей, рассказал глава региона Сергей Меняйло.

"В планах до 2030 года построить на "Мамисоне" 43 км трасс и 5 подъемников, что позволит принимать более 345 тыс гостей в год"

– Сергей Меняйло

Всесезонный "Мамисон" технически запустили 14 марта, вскоре после этого он был удостоен Всероссийской инвестиционной премии "Вершина" в номинации "Развитие туризма".