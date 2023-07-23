Глобальный медиафорум подходит к завершению в Шуше

Опубликовано: 15:02, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

В культурной столице Азербайджана городе Шуша подходит к концу Глобальный медиафорум. Он начался 21 июля. На форум собрались представители почти 50 стран мира.

В Шуше сегодня, в третий день Глобального медиафорума "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", завершилась последняя панельная сессия.

Потребительские тренды в СМИ

С утра продолжилась сессия, посвященная теме "Инвестиционные и потребительские тренды в медиа". Ее участники обсудили потребительские тренды в новых медиа, а также вопрос медиаграмотности. Спикеры поведали о:

способах борьбы с дезинформацией и фейками,

новых тенденциях в производстве и потреблении медиапродуктов,

различных аспектах медиаинвестиций,

значении медиаграмотности для профессиональных медиа,

развитии бизнес-моделей.

Безопасность журналистов

На заключительной панельной сессии речь шла о безопасности журналистов. Ее участники поговорили о том, как совершенствовать способы коммуникации в кризисных ситуациях, об угрозах и вызовах для журналистов в зонах конфликтов.

О необходимости защищать журналистов заявил рассказал вице-президент Корейской ассоциации политических наук, профессор Ги Ун Чжон.

"Безопасность журналистов – это вопрос, который невозможно решить в индивидуальном порядке. Защита журналистов – это вопрос не конкретной страны, а общий вопрос. Существует определенное предубеждение против журналистов. Антимедийная риторика должна быть предотвращена законом"

– Ги Ун Чжон

Итоги форума в Шуше

Исполнительный директор азербайджанского Агентства по развитию медиа Ахмед Исмайлов заявил, что в ходе форума обсуждалась трансформация цифровой медиасреды, велись дискуссии о медиасреде, рассматривалось также влияние искусственного интеллекта на журналистику.

По его словам, участники форума поговорили и о различиях между традиционными и новыми СМИ и об их взаимодействии.

"Глобальный медиафорум проходит в нашей родной Шуше. Участие Президента Ильхама Алиева в первый день форума было очень важным. Участники наблюдали за форумом с большим интересом. Почти за три часа были даны ответы на вопросы более 60 местных журналистов и руководителей субъектов СМИ. В своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев определил направления реформ в сфере медиа в Азербайджане"

– Ахмед Исмайлов

Глава агентства добавил, что организаторы форума стремились провести обмен мнениями о процессах в современных СМИ.

"Также основной целью проведения подобных форумов является интеграция и унифицированное применение процессов, проводимых в сфере медиаграмотности в медиа и обществе Азербайджана, к процессам, происходящим в мире"

– чиновник

О Глобальном медиафоруме

Напомним, Шушинский глобальный медиафорум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" стартовал в пятницу 21 июля. Он был организован по поручению президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

На форум собрались 150 гостей из 49 стран, включая представителей государственных информагентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур, а также 60 руководителей и представителей азербайджанских СМИ.