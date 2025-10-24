Главы СГБ Грузии и Армении встретились в Тбилиси

В грузинской столице состоялась встреча руководителя Службы госбезопасности Грузии Мамуки Мдинарадзе и Службы нацбезопасности Армении Андраника Симоняна.

Переговоры главы Службы государственной безопасности Грузии и Службы национальной безопасности Армении Мамуки Мдинарадзе и Андраника Симоняна прошли в Тбилиси, рассказали в пресс-службе грузинского ведомства.

Участники встречи обратили внимание на большое значение, которое имеет координация и обмен данными между возглавляемыми ими ведомствами. Мдинарадзе рассказал Симоняну о важной роли, которую играет Тбилиси в обеспечении и упрочении мира в регионе.

Глава грузинской СГБ также выразил благодарность Симоняну за визит в Тбилиси, указав на его важность.

В мероприятии также участвовали заместители руководителей грузинского и армянского ведомств, представители структурных подразделений.

Напомним, что накануне Мамука Мдинарадзе провел встречу с главой СГБ Азербайджана Али Нагиевым, который прибыл в Тбилиси с рабочим визитом. В ходе встречи ее участники поговорили о дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества, цель которого – надежное обеспечение безопасности в регионе. Была достигнута договоренность об активизации обмена данными и опытом между ведомствами.