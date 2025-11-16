Главный проспект Тбилиси отремонтируют в следующем году

Ремонтные работы на главной магистрали Тбилиси – проспекте Руставели – состоятся в 2026 году. По плану они займут четыре месяца.

Работы по обновлению проспекта Руставели в Тбилиси стартуют в будущем году, рассказал вице-мэр грузинской столицы Георгий Ткемаладзе.

"Реконструкция проспекта Руставели будет проведена в 2026 году"

– Георгий Ткемаладзе

По его словам, на работы будет выделено около 50 млн лари ($18,5 млн). Ремонт начнется в самом скором времени, на данный момент уточняются технические детали.

Заммэра добавил, что власти подберут такое время начала реконструкции, чтобы минимально потревожить местных жителей. А в общей сложности обновление проспекта, добавил Ткемаладзе, займет четыре месяца.