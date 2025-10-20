Главный архитектор Гюмри арестован в Армении

В Армении арестован главный архитектор Гюмри Гаспарян. Он проходит фигурантом по уголовному делу о взятках в мэрии.

Главный архитектор Гюмри Генрик Гаспарян арестован по решению суда Армении. Он проходит фигурантом по коррупционному делу.

"Еще двум задержанным в рамках уголовного производства о получении взятки со стороны группы должностных лиц в общине Гюмри, в том числе, главному инженеру, в качестве меры пресечения избран арест"

– Антикоррупционный комитет

Ранее арест также был назначен градоначальнику Гюмри Вардану Гукасяну, который также проходит подозреваемым по уголовному делу о взятках за незаконное строительство. Вместе с Гукасяном армянские правоохранители задержали еще семь чиновников.

Напомним, что Гюмри является вторым по величине городом Армении с населением более 100 тыс человек. Гюмри считается культурной столицей страны.