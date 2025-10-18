Вестник Кавказа

Армения и Турция обсудят запуск железной дороги Гюмри–Карс

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переговоры Армении и Турции по вопросу восстановления железнодорожного сообщения на линии Гюмри–Карс будут вскоре продолжены, рассказал армянский спецпредставитель Рубинян.

Межгосударственная встреча представителей Армении и Турции по вопросам восстановления и запуска ж/д линии Гюмри-Карс пройдет в ближайшее время, рассказал спецпредставитель РА по нормализации армяно-турецких отношений, вице-спикер парламента РА Рубен Рубинян.

"В самое ближайшее время состоится межгосударственная встреча по вопросам восстановления и функционирования железной дороги Гюмри — Карс. После встречи будет предоставлена подробная информация"

– Рубен Рубинян

В сентябре в Ереване состоялись переговоры Рубиняна и спецпредставителя Турции и Сердара Кылыча, на которой стороны договорились приступить к технических исследованиям для будущего запуска железной дороги Гюмри-Карс, протяженность которой превышает 210 км.

