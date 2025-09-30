Открытие границы с Турцией в ближайшие месяцы допустили в Армении

Глава МИД Армении допустил открытие границы с Турцией в обозримой перспективе. Он отметил, что решить этот вопрос можно в течение нескольких месяцев.

Открытие границы между Арменией и Турцией может состояться в ближайшие несколько месяцев. Такое заявление сделал глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"Я лично не вижу никакой проблемы для открытия армяно-турецкой границы, не вижу проблем для установления армяно-турецких дипломатических отношений. Это также подтвердили наши турецкие коллеги"

– армянский министр

Руководитель внешнеполитического ведомства республики также подчеркнул, что в ближайшие месяцы стороны добьются ощутимого прогресса в этом направлении.

"Это вопрос, я не знаю, максимум нескольких месяцев. Это мое восприятие. Посмотрим, как все сложится"

– Арарат Мирзоян