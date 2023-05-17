Главбух из КЧР помогла похитить сотни миллионов рублей

Опубликовано: 23:54, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суд будет слушать дело против сотрудницы госкомпании, которая обвиняется в том, что она помогла совершить особо крупное мошенничество. При ее участии компания потеряла сотни миллионов.

Жительница КЧР обвиняется в том, что она помогла украсть у госкомпании почти 680 млн рублей, рассказали в местном отделении Генпрокуратуры.

Следствие установило, что за три года, с 2017 до 2020 года, компания "Россети Северный Кавказ" в КЧР лишилась 678 млн рублей.

Женщина, которая предстанет перед судом, работала главбухом "Распределительной сетевой компании". Директор компании дал ей заведомо противозаконное задание - оформить документы, согласно которым деньги компании ушли на чужие счета, откуда затем были украдены.

Главбуха подозревают в двух преступлениях:

пособничество в особо крупном мошенничестве,

неправомерный оборот платежных средств.

Дело направлено в суд.