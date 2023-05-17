Главбух из КЧР помогла похитить сотни миллионов рублей

Суд будет слушать дело против сотрудницы госкомпании, которая обвиняется в том, что она помогла совершить особо крупное мошенничество. При ее участии компания потеряла сотни миллионов.
Жительница КЧР обвиняется в том, что она помогла украсть у госкомпании почти 680 млн рублей, рассказали в местном отделении Генпрокуратуры.
Следствие установило, что за три года, с 2017 до 2020 года, компания "Россети Северный Кавказ" в КЧР лишилась 678 млн рублей.
Женщина, которая предстанет перед судом, работала главбухом "Распределительной сетевой компании". Директор компании дал ей заведомо противозаконное задание - оформить документы, согласно которым деньги компании ушли на чужие счета, откуда затем были украдены.
Главбуха подозревают в двух преступлениях:
- пособничество в особо крупном мошенничестве,
- неправомерный оборот платежных средств.
Дело направлено в суд.