Обманутая жительница Армении сама стала мошенницей

Опубликовано: 20:13, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Необычное преступление раскрыли в Армении. Женщина, пострадавшая от мошенников, предложила им свои услуги в качестве сообщницы, чтобы вернуть свои деньги.

Жертва мошенников, осознав, что была обманута, присоединилась к ним в Армении. О том, как пострадавшая сама стала преступницей, рассказали в Следкоме.

Злоумышленники, личности которых пока не установлены, завели в соцсети страницы, на которых рекламировали услуги по предоставлению дешевых кредитов. Однако всех, кто обращался к ним, они просили сначала перевести определенную сумму - якобы необходимую для оформления кредита. Далее преступники забирали полученные средства себе и пропадали с горизонта.

Жертва стала сообщницей

Почти два года назад 40-летняя женщина, живущая в Араратской области, попросила у преступников в долг $10 тыс. По сложившемуся сценарию, они попросили перевести им $450, якобы на "нотариальные и страховые расходы", а затем присвоили их.

Однако предприимчивая жертва предложила им следующую схему: если она заманит в сети мошенников новых "должников", то они вернут ей деньги. Преступники согласились.

Новая сообщница также завела поддельный аккаунт, на котором публиковала рекламу "кредитов". Она смогла ввести в заблуждение трех человек, которые перечислили свыше 3 млн драмов (более $7,7 тыс). Довольные мошенники возвратили ей $400.

Впрочем, теперь женщина стала фигуранткой уголовного дела, ей уже предъявлено обвинение, она находится под подпискрй о невыезде и дала признательные показания.

Преступников разыскивают.