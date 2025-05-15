Глава РФПИ назвал "хорошими" итоги переговоров в Стамбуле

Состоявшиеся сегодня в Стамбуле российско-украинские переговоры дали хорошие результаты, сообщил глава РФПИ, спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.
Он напомнил, что это были первые прямые контакты Москвы и Киева за три года.
Говоря о результатах, Дмитриев назвал крупнейший обмен пленными (он будет производиться по формуле "1000 на 1000"), а также "условия прекращения огня", которые, по его словам, могут оказаться действенными. Кроме того, отметил глава РФПИ, к числу итогов относятся понимание позиций сторон и "продолжающийся диалог".
"Это было бы невозможно без президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, госсекретаря США Марко Рубио и других членов команды",
– Дмитриев