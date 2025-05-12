Слуцкий назвал возможную тему следующего раунда переговоров с Украиной

Новый раунд российско-украинских переговоров может быть посвящен подробностях установления режима прекращения огня, такое мнение выразил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

На очередной встрече представители Москвы и Киева могут обсудить детали процесса прекращения огня, соответствующее предположение озвучил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Будущий раунд, смею предположить, будет посвящен именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон"

– Слуцкий

В то же время он призвал заранее не предвосхищать, удастся ли привести ситуацию к общему знаменателю. Тем не менее, уточнил Слуцкий, вероятность этого весьма высока.

Напомним, сегодня днем в Стамбуле российская и украинская делегация провели первые за три года прямые переговоры. Был достигнут ряд договоренностей: об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", письменном обмене предложениями по поводу возможного прекращения огня в будущем, проведении новой встречи.

Как уточнил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, Москва удовлетворена итогами переговоров.