Глава района стал фигурантом уголовного дела в Северной Осетии

Глава администрации Пригородного района Северной Осетии обвиняется в превышении своих служебных полномочий, рассказали в пресс-службе республиканского УФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность главы (района - ред.), причастного к превышению должностных полномочий при реализации государственной программы "Развитие транспортной системы"
– пресс-служба
Как установило следствие, мужчина незаконно разрешил крестьянско-фермерскому хозяйству вести капитальное строительство на участке земли, где это запрещено. Таким образом чиновник нарушил нормы Земельного и Градостроительного кодексов РФ.
Затем представители хозяйства воспользовались незаконно полученным разрешением и оформили этот участок в собственность, а далее продали его ФКУ Упрдор "Кавказ", чтобы на нем была построена федеральная автодорога. Сумма сделки была завышенной и составила более 160 млн рублей.
Сейчас глава района подозревается по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).