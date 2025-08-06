Вестник Кавказа

Глава района стал фигурантом уголовного дела в Северной Осетии

В превышении должностных полномочий заподозрен глава одного из районов Северной Осетии. В отношении чиновника открыто уголовное дело.

Глава администрации Пригородного района Северной Осетии обвиняется в превышении своих служебных полномочий, рассказали в пресс-службе республиканского УФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность главы (района - ред.), причастного к превышению должностных полномочий при реализации государственной программы "Развитие транспортной системы"

– пресс-служба

Как установило следствие, мужчина незаконно разрешил крестьянско-фермерскому хозяйству вести капитальное строительство на участке земли, где это запрещено. Таким образом чиновник нарушил нормы Земельного и Градостроительного кодексов РФ.

Затем представители хозяйства воспользовались незаконно полученным разрешением и оформили этот участок в собственность, а далее продали его ФКУ Упрдор "Кавказ", чтобы на нем была построена федеральная автодорога. Сумма сделки была завышенной и составила более 160 млн рублей.

Сейчас глава района подозревается по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

