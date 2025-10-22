Глава Минздрава Ирана рассказал об успехах радиологии

Исследования секретов атома, которые проводят иранские атомщики, привел к качественному прорыву в радиологии, которая стала одной из самых передовых областей медицины, рассказал министр здравоохранения Ирана.

В Тегеране прошел 40-й Конгресс радиологии, на котором в своем выступлении министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Мохаммад Реза Зафарганди заявил, что иранская радиология превратилась в одну из самых передовых областей медицины с научной и технической точки зрения.

"Сегодня радиология играет роль, выходящую за рамки просто диагностики: она вносит большой вклад в профилактику, скрининг, интервенционное лечение и даже принятие клинических решений. Область продемонстрировала значительный количественный и качественный рост"

- Мохаммад Реза Зафарганди

Министр напомнил о тех временах, когда в столице страны Тегеране на весь город действовали всего два центра УЗИ, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

На очереди – внедрение в сферу радиологии искусственного интеллекта, который совершит в ней революцию, и нужно использовать эту научную возможность, чтобы не отстать от мирового научного прогресса, - заключил он.