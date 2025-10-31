Глава Минобразования Грузии расскажет в Китае о реформах в республике

Гиви Миканадзе летит в Китай для участия во Всемирной конференции по китайскому языку. Она пройдет в Пекине 14-16 ноября.

Глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе прилетит в Китай. Об этом рассказали 13 ноября в пресс-службе ведомства.

В ходе поездки грузинский министр посетит Всемирную конференцию по китайскому языку, которая состоится в Пекине 14-16 ноября.

В рамках мероприятия Миканадзе поведает о концепции реформы системы образования Грузии, внедренных нововведениях и мерах по преподаванию китайского языка в школах.

Кроме того, у грузинского министра запланированы поездки в Шэньчжэньское профессионально-техническое училище и центральный офис компании Huawei.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе представил проект нового закона об образовании в Грузии.