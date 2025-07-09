Глава МИД Турции заверил ХАМАС в поддержке – СМИ

В пятницу, 1 августа, прошла встреча главы МИД Турции Хакана Фидана и делегации радикального движения ХАМАС под руководством председателя совета шуры Мохаммеда Дарвиша. Об этом поведали источники в турецком министерстве.
"Министр Фидан заявил на встрече, что шаги Израиля по изгнанию жителей Газы с их земель и аннексия Западного берега никогда не будут приняты. Он подчеркнул, что Турция поддерживает продолжение переговоров о прекращении огня"
– источники
На встрече глава турецкого МИД заверил представителей ХАМАС, что Анкара намерена и дальше самым активным образом поддерживать палестинское дело, передает ТАСС.
Источники также сообщили, что делегация ХАМАС указала на "бескомпромиссную позицию еврейского государства на переговорах о прекращении огня".