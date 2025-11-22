Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана совершит визит в Париж

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в скором времени отправится в Париж. В повестке визита – переговоры с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

Руководитель МИД Ирана Аббас Аракчи поедет в Париж, о планирующемся визите во Францию рассказал представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

По его словам, поездка состоится уже на этой неделе. Аракчи отправится в Париж по приглашению французского коллеги Жан-Ноэля Барро.

Багаи добавил, что в рамках визита состоятся переговоры глав иранской и французской дипломатии. Представитель МИД ИРИ уточнил, что Аракчи и Барро обсудят только аспекты двусторонних отношений, включая обмен заключенными.

Напомним, что ранее замглавы МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде исключил возможность переговоров со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по иранской ядерной программе в ближайшее время, пишет ТАСС.

