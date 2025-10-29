Глава МИД Ирана сообщил о готовности к конструктивным переговорам

Иран готов вести конструктивные переговоры с другими странами. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, выступая на встрече в Тебризе, посвященной экономической дипломатии.
"У нас никогда не было проблем с переговорами, но переговоры отличаются от диктата, приказов и запугивания. Всякий раз, когда стороны переговоров будут готовы вести переговоры на равноправной основе, стремясь достичь соглашения, основанного на взаимном уважении и свободного от угроз и запугивания, Иран тоже готов"
– Аббас Аракчи
Руководитель внешнеполитического ведомстве отметил, что флаг переговоров и дипломатии в Иране никогда не опускался.
"Переговоры имеют смысл только тогда, когда они основаны на взаимном уважении и общих интересах, свободны от угроз и давления"
– иранский министр