Глава МИД Ирана сообщил о готовности к конструктивным переговорам

Аббас Аракчи озвучил главный принцип, соблюдение которого позволит Ирану вести переговоры с другими странами. Он подчеркнул, что эти переговоры не должны сопровождаться угрозами и запугиванием.

Иран готов вести конструктивные переговоры с другими странами. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, выступая на встрече в Тебризе, посвященной экономической дипломатии.

"У нас никогда не было проблем с переговорами, но переговоры отличаются от диктата, приказов и запугивания. Всякий раз, когда стороны переговоров будут готовы вести переговоры на равноправной основе, стремясь достичь соглашения, основанного на взаимном уважении и свободного от угроз и запугивания, Иран тоже готов"

– Аббас Аракчи

Руководитель внешнеполитического ведомстве отметил, что флаг переговоров и дипломатии в Иране никогда не опускался.

"Переговоры имеют смысл только тогда, когда они основаны на взаимном уважении и общих интересах, свободны от угроз и давления"

– иранский министр