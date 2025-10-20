Глава МИД Грузии обвинила руководителя ОБСЕ во лжи

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили усомнилась в профессиональной компетенции главы МИД Финляндии Элины Валтонен из-за участия последней в митинге оппозиции в Тбилиси. Также Бочоришвили обвинила главу ОБСЕ во лжи.

Руководитель внешнеполитического ведомства Грузии Мака Бочоришвили выразила возмущение по поводу участия главы МИД Финляндии Элины Валтонен в антиправительственном митинге в столице страны. Также Бочоришвили заявила, что Валтонен распространяет ложную информацию о правах и свободах граждан Грузии.

"Она распространяет ложную информацию, что там собирается большое количество людей и кто-то им мешает. На кадрах видно, как несколько десятков человек собираются совершенно свободно"

- Мака Бочоришвили

Также глава МИД Грузии отметила, что в ОБСЕ лишь малая часть стран-участников оправдала поведение Валтонен. Бочоришвили заявила, что только 10 государств из 57 поддержали участие Валтонен в митинге оппозиции в Тбилиси.

"Это тоже о чем-то говорит. Возможно, стоит над чем-то подумать"

- Мака Бочоришвили

Напомним, что глава МИД Финляндии Элина Валтонен приняла участие в митинге оппозиции в Тбилиси 14 октября 2025 года. Валтонен транслировала происходящее в интернет. Глава ОБСЕ заявила, что у протестующих "отбирают" гражданские права и свободы.

