Глава МИД Азербайджана отправился в Австрию

Джейхун Байрамов посетит заседание Совета глав МИД ОБСЕ в Вене. Также запланированы встречи с официальными лицами.

Глава дипведомства Азербайджана Джейхун Байрамов вылетел в Вену с рабочим визитом, информирует пресс-служба МИД республики. 

Ожидается участие главы МИД АР в 32-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Байрамов также встретится с дипломатами других государств, входящих в организацию. 

Отметим, что в конце ноября Байрамов совершил визит в Ватикан, где провел встречу с Папой Римским Львом XIV. Глава дипведомства отметил важность связей Баку и Святого Престола в контексте межрелигиозного диалога.

