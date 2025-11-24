Байрамов и Паролин поговорили о нормализации между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана в ходе поездки в Ватикан провел встречу с госсекретарем Святого Престола. Стороны обсудили ряд важных тем, в том числе вопросы нормализации между Баку и Ереваном.

Во вторник, 25 ноября, в Ватикане прошла встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина. Об этом сказано в сообщении, распространенном азербайджанским министерством.

На встрече обсуждалась текущая повестка двусторонних отношений между Азербайджаном и Святым Престолом. Сторону также коснулись региональных и международных вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Одной из обсуждаемых тем стало обеспечение прав всех этнических и религиозных общин на территории Азербайджана.

Кроме того, Байрамов и Паролин поговорили о значении религиозных конфессий в продвижении универсальных человеческих ценностей и глобальной солидарности.

В ходе переговоров руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства подробно рассказал о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, соглашениях, достигнутых в августе в Вашингтоне, и практических мерах, предпринятых для их реализации, а также о постконфликтных событиях на Южном Кавказе.