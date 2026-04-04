Глава Евросовета назвал дипломатию единственным путем урегулирования конфликта с Ираном

Председатель Совета ЕС Антониу Кошта назвал дипломатию единственным способом устранить причины войны вокруг Ирана и призвал Тегеран прекратить атаки для восстановления мира в регионе.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает, что только дипломатический путь позволит устранить коренные причины войны на Ближнем Востоке. По его словам, спустя пять недель вооруженного противостояния стало очевидно, что эскалация не способствует безопасности.

Глава Евросовета подчеркнул, что любые удары по гражданской и энергетической инфраструктуре неприемлемы, и призвал к мирному диалогу.

"Эскалация не приведет к прекращению огня и миру. Только переговоры, а именно продолжающиеся усилия региональных партнеров, позволят это сделать"

- Антониу Кошта

Председатель ЕС также акцентировал внимание на положении мирных жителей, отметив, что расширение военной кампании в первую очередь ударит по простым людям.

"Главной жертвой иранского режима является иранское гражданское население. Оно также станет главной жертвой расширения военной кампании"

- Антониу Кошта

В ходе недавних контактов с руководством Исламской Республики политик обозначил жесткое требование европейской стороны по деэскалации и безопасности морских путей.

"Как я подчеркнул в своем недавнем разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, Европейский союз призывает Иран немедленно прекратить свои атаки против стран региона и обеспечить восстановление полной свободы судоходства через Ормузский пролив"

- Антониу Кошта

Напомним, что на прошлой неделе в беседе с главой Евросовета президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Тегерана прекратить боевые действия. Главным условием для этого иранская сторона называет получение гарантий ненападения со стороны США и Израиля. По версии Тегерана, удары по соседним государствам наносятся из-за использования их территорий для атак на Иран.