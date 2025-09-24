Вестник Кавказа

Германия отзывает посла из Грузии для консультаций

Германия отзывает посла из Грузии для консультаций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Германии отозван из Тбилиси, как уточнили в МИД Германии, с Фишером будут проведены консультации для определения дальнейших шагов.

Министерство иностранных дел Германии сообщило об отзыве из Тбилиси посла Петера Фишера для консультаций.

"Руководство Грузии уже много месяцев ведет агитацию против Евросоюза, Германии и лично немецкого посла. В связи с этим было принято решение отозвать Петера Фишера для консультаций о дальнейших действиях"

– МИД Германии

Дипломат не раз обвинялся грузинским руководством во вмешательстве во внутренние процессы страны и в поддержке радикалов в Грузии. По этому вопросу Фишер 24 сентября был вызван в министерство иностранных дел Грузии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2300 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.