Германия отзывает посла из Грузии для консультаций

Посол Германии отозван из Тбилиси, как уточнили в МИД Германии, с Фишером будут проведены консультации для определения дальнейших шагов.

Министерство иностранных дел Германии сообщило об отзыве из Тбилиси посла Петера Фишера для консультаций.

"Руководство Грузии уже много месяцев ведет агитацию против Евросоюза, Германии и лично немецкого посла. В связи с этим было принято решение отозвать Петера Фишера для консультаций о дальнейших действиях"

– МИД Германии

Дипломат не раз обвинялся грузинским руководством во вмешательстве во внутренние процессы страны и в поддержке радикалов в Грузии. По этому вопросу Фишер 24 сентября был вызван в министерство иностранных дел Грузии.