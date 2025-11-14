Вестник Кавказа

Германия снимет ограничения на экспорт оружия Израилю

ФРГ снимает ограничения на поставки оружия для Израиля. Запрет будет снят через неделю.

 Берлин снимет запрет на поставки оружия Израилю. Запретительные меры будут сняты 24 ноября, информирует агентство DPA.

"Правительство Германии снимает ограничения на экспорт вооружений в Израиль. Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил, что решение вступит в силу 24 ноября. Он обосновал этот шаг в частности прекращением огня между Израилем и ХАМАС, действующим с 10 октября"

Ранее Берлин принял решение пересмотреть позицию по экспорту из-за старта мирного процесса в секторе Газа. С таким заявлением выступил глава Минфина страны Ларс Клингбайль. 

Напомним, что в начале осени оружейное эмбарго в отношении Израиля ввела Испания. Запрет также касается поставок авиационного топлива, однако Мадрид оставил возможность экспорта для товаров двойного назначения.



