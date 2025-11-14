Германия снимет ограничения на экспорт оружия Израилю

Берлин снимет запрет на поставки оружия Израилю. Запретительные меры будут сняты 24 ноября, информирует агентство DPA.
"Правительство Германии снимает ограничения на экспорт вооружений в Израиль. Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил, что решение вступит в силу 24 ноября. Он обосновал этот шаг в частности прекращением огня между Израилем и ХАМАС, действующим с 10 октября"
– DPA
Ранее Берлин принял решение пересмотреть позицию по экспорту из-за старта мирного процесса в секторе Газа. С таким заявлением выступил глава Минфина страны Ларс Клингбайль.
Напомним, что в начале осени оружейное эмбарго в отношении Израиля ввела Испания. Запрет также касается поставок авиационного топлива, однако Мадрид оставил возможность экспорта для товаров двойного назначения.