Германия надеется на освобождение из-под санкций "дочек" Роснефти

Власти ФРГ рассчитывают, что "дочки" Роснефти, которые находятся под внешним управлением германского правительства, войдут в число исключений из новых рестрикций США.

Берлин предполагает, что новые американские санкции против Роснефти не коснутся ее дочерних компаний, которыми в данный момент управляет правительство Германии. Заявление по поводу их судьбы сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Я исхожу из того, что соответствующее исключение будет сделано и для "Роснефти"

– Фридрих Мерц

В то же время он отметил, что эта тема будет рассматриваться в диалоге с Вашингтоном.

Отметим, что речь идет о таких германских активах Роснефти, как Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. Они находятся под внешним управлением германской стороны до 10 марта будущего года, впоследствии этот срок может быть продлен.

Напомним, что, объявляя о санкциях против Роснефти и Лукойла, Минфин США сделал исключения для казахстанских проектов КТК и "Тенгизшевройл".

Президент РФ Владимир Путин, комментируя новый американский санкционный пакет, заявил, что оно не повлияет серьезным образом на российскую экономику. Американский президент Дональд Трамп сказал, что последствия рестрикций могут проявиться в течение полугода.