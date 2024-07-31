Генсек НАТО рассказал о переговорах с Эрдоганом

Марк Рютте оценил свои переговоры с президентом Турции. Они состоялись во вторник в Анкаре.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поделился на своих страницах в соцсетях впечатлениями от встречи с президентом Турции Реджепоп Тайипом Эрдоганом, прошедшей 13 мая в закрытом формате.

Он отметил, что Турция – верный и дееспособный союзник.

"Приятно встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в Анкаре, поскольку мы готовимся к саммиту НАТО в следующем месяце, чтобы укрепить Североатлантический союз.Турция – верный и дееспособный союзник"

– глава Североатлантического альянса

Он также поведал, что одной из обсуждаемых тем стала Украина.

"Мы также обсудили Украину, где есть реальная возможность для продвижения к миру"

– Марк Рютте

Напомним, генсек НАТО прибыл в Турцию 13 мая. Завтра там начнется неформальная встреча глав МИД альянса.