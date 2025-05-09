Ильхам Алиев провел переговоры с генсеком СНБ Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции Окая Мемиша.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем, который находится с визитом в Баку.

Глава азербайджанского государства отметил значение того, что первый визит после назначения на пост генсека СНБ Турции Окай Мемиш совершает в Азербайджан. Он также выразил надежду на то, что визит окажется успешным.

Генсек Службы национальной безопасности Турции также выразил удовлетворение в связи с тем, что первый визит после назначения на данный пост он совершает в братский Азербайджан.

Ильхам Алиев и Окай Мемиш выразили удовлетворение в связи с углублением братских и союзнических отношений между Баку и Анкарой во всех областях. Было обращено особое внимание на то, что теплые отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вносят значительный вклад в дальнейшее расширение азербайджано-турецкого сотрудничества.

Кроме того, участники встречи указали на успешное взаимодействие стран по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности.