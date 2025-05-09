Вестник Кавказа

Ильхам Алиев провел переговоры с генсеком СНБ Турции

Ильхам Алиев провел переговоры с генсеком СНБ Турции
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции Окая Мемиша.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем, который находится с визитом в Баку.

Глава азербайджанского государства отметил значение того, что первый визит после назначения на пост генсека СНБ Турции Окай Мемиш совершает в Азербайджан. Он также выразил надежду на то, что визит окажется успешным.

Генсек Службы национальной безопасности Турции также выразил удовлетворение в связи с тем, что первый визит после назначения на данный пост он совершает в братский Азербайджан.

Ильхам Алиев и Окай Мемиш выразили удовлетворение в связи с углублением братских и союзнических отношений между Баку и Анкарой во всех областях. Было обращено особое внимание на то, что теплые отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вносят значительный вклад в дальнейшее расширение азербайджано-турецкого сотрудничества.

Кроме того, участники встречи указали на успешное взаимодействие стран по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
Ильхам Алиев провел переговоры с генсеком СНБ Турции
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Ильхам Алиев провел переговоры с генсеком СНБ Турции
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
620 просмотров

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.