Ильхам Алиев принял министра обороны Турции

Ильхам Алиев встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Стороны отметили сотрудничество между Вооруженными Силами Азербайджана и Турции.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел переговоры с главой турецкого оборонного ведомства Яшаром Гюлером, сообщает пресс-служба руководителя государства.

В ходе встречи Президент республики передал министру обороны поздравления по случаю самоликвидации запрещенной на территории Турции Рабочей партии Курдистана.

Ильхам Алиев подчеркнул, что самороспуск РПК является историческим событием, которое обрадовало Баку. Он отметил в этом деле волю турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом глава государства добавил, что сила Турции, борьба с террористами и единство турецкого народа являются одними из основных факторов самоликвидации Рабочей партии Курдистана.

Президент заявил, что самороспуск организации является важным вопросом не только для Турции, но и для всего региона. Ильхам Алиев сказал, что народы должны жить в мире и безопасности.

В свою очередь, руководитель министерства передал главе республики приветствия от Реджепа Тайипа Эрдогана, а также выразил благодарность за поздравления в связи с роспуском РПК.

Гюлер во время переговоров напомнил о разгроме армянских сепаратистов, подчеркнув, что Азербайджан благодаря воле президента преподал оккупантам исторический урок.

Министр сообщил, что Анкара успешно завершила 41-летнюю борьбу с терроризмом. Глава оборонного ведомства выразил уверенность в том, что отныне в Турции будет процветать мир.

В пресс-службе отметили, что стороны затронули сотрудничество между Вооруженными Силами Азербайджана и Турции. Они также заявили, что государства успешно проводят военные учения.

Президент Азербайджана и министр обороны Турции выразили уверенность в том, что братские и союзнические отношения двух стран будут и впредь успешно развиваться во всех направлениях.