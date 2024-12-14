Вестник Кавказа

Глава Минобороны Турции совершит официальный визит в Баку

Глава Минобороны Турции совершит официальный визит в Баку
© Фото: Минобороны Азербайджана
Министр обороны Турции Яшар Гюлер в понедельник совершит официальный визит в Азербайджан. В программу визита входит ряд двусторонних встреч.

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер сегодня, 12 мая, совершит официальный визит в Азербайджан.

Такую информацию распространило информационное агентство Anadolu.

По его данным, глава Минобороны Турции отправится в Азербайджан после заседания Кабинета министров, которое проходит под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В программу официального визита Гюлера в Азербайджан входит ряд двусторонних встреч.

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