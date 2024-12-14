Глава Минобороны Турции совершит официальный визит в Баку

Министр обороны Турции Яшар Гюлер в понедельник совершит официальный визит в Азербайджан. В программу визита входит ряд двусторонних встреч.
Турецкий министр обороны Яшар Гюлер сегодня, 12 мая, совершит официальный визит в Азербайджан.
Такую информацию распространило информационное агентство Anadolu.
По его данным, глава Минобороны Турции отправится в Азербайджан после заседания Кабинета министров, которое проходит под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
В программу официального визита Гюлера в Азербайджан входит ряд двусторонних встреч.