Вестник Кавказа

Генерал Маджид Мусави назначен главой ВКС КСИР

Генерал Маджид Мусави назначен главой ВКС КСИР
© Фото: Tasnim
Лидер Ирана Хаменеи назначил генерала Маджида Мусави на должность главы ВКС КСИР. Ранее пост занимал Амирали Хаджизаде, погибший в ходе ударов Израиля.

Маджид Мусави стал новым главой воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Назначение было одобрено Верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи.  

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​Отметим, что Мусави получил назначение на должность, которую ранее занимал Амирали Хаджизаде, погибший в результате ударов Израиля. 

Напомним, что удары Израиля по Ирану были нанесены в ночь на 13 июня. В результате операции Израиля погибли командующий КСИР Хосейн Салами, а также глава Генштаба Мохаммед Багери.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1055 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.