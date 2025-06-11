Генерал Маджид Мусави назначен главой ВКС КСИР

Лидер Ирана Хаменеи назначил генерала Маджида Мусави на должность главы ВКС КСИР. Ранее пост занимал Амирали Хаджизаде, погибший в ходе ударов Израиля.
Маджид Мусави стал новым главой воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Назначение было одобрено Верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи.
Отметим, что Мусави получил назначение на должность, которую ранее занимал Амирали Хаджизаде, погибший в результате ударов Израиля.
Напомним, что удары Израиля по Ирану были нанесены в ночь на 13 июня. В результате операции Израиля погибли командующий КСИР Хосейн Салами, а также глава Генштаба Мохаммед Багери.