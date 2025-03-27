"Газпром" обеспечит газом Европу, готовую сотрудничать при санкциях

Российский "Газпром" готов обеспечить газом тех потребителей в Европе, что готовы сотрудничать в условиях санкций. При этом компания сосредоточит свое внимание на странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

На европейском рынке компания "Газпром" ставит перед собой задачу обеспечения газом по действующим обязательствам потребителей, готовых сотрудничать в условиях санкций, согласно отчету эмитента за 2024 год.

"На европейском рынке основной задачей ПАО "Газпром" является исполнение ранее принятых на себя обязательств по обеспечению поставок газа потребителям, которые подтвердили свою готовность к сотрудничеству в условиях, учитывающих санкционное давление на общество"

- отчет

В нем также говорится, что в 2024 году Европа сохранила потребление газа на уровне 2023 года. При этом за три последние года потребление газа в регионе упало более чем на 100 млрд куб м.

"Газпром" связывает это с системными ошибками в энергетической политике. Отказ ЕС от российского газа привел к росту цен на топливо и падению производства в ряде энергоемких отраслей до уровня 2008-2009 годов.

В качестве ключевого рынка сбыта "Газпром" рассматривает страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласно прогнозам, потребление газа в мире к 2050 году вырастет на 1,5 трлн куб м и составит около 5,7 трлн куб м, наибольший рост будут показывать Китай и Индия.