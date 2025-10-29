Вестник Кавказа

Габала приняла массовый детский футбольный фестиваль

Габала приняла массовый детский футбольный фестиваль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана организовала в Габале массовый детский футбольный фестиваль. В нем приняли участие около 100 детей.

В Габале состоялся массовый футбольный фестиваль среди детей. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

Организатором турнира выступила Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Фестиваль проходил прошедшем на запасном поле Городского стадиона.

В ходе мероприятия около 100 детей участвовали в различных в футбольных играх. По итогам соревнований детям вручили подарки от АФФА.

Напомним, в Габале базируется одноименный футбольный клуб. В настоящее время он выступает в премьер-лиге чемпионата Азербайджана. После 9 туров команда из Габалы располагается на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 5 очков.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.