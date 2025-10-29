Габала приняла массовый детский футбольный фестиваль

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана организовала в Габале массовый детский футбольный фестиваль. В нем приняли участие около 100 детей.

В Габале состоялся массовый футбольный фестиваль среди детей. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

Организатором турнира выступила Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Фестиваль проходил прошедшем на запасном поле Городского стадиона.

В ходе мероприятия около 100 детей участвовали в различных в футбольных играх. По итогам соревнований детям вручили подарки от АФФА.

Напомним, в Габале базируется одноименный футбольный клуб. В настоящее время он выступает в премьер-лиге чемпионата Азербайджана. После 9 туров команда из Габалы располагается на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 5 очков.