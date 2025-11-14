Футболиста дисквалифицировали на 99 лет в Израиле

В Израиле решили оставить без футбола на 99 лет игрока клуба, базирующегося в городе Холон. Его обвинили в том, что он избил своего соперника.

Футбольная ассоциация Израиля (IFA) приняла решение дисквалифицировать на 99 лет юного игрока клуба "Йермиягу Холон", избившего соперника. Об этом информирует пресс-служба клуба.

По данным портала One, зачинщиком конфликта стал пострадавший футболист.

IFA постановила отстранить 17-летнего игрока, чье имя держится в секрете, от игры в футбол до ноября 2124 года. Ему также предстоит заплатить штраф в размере 2,5 тыс шекелей (свыше $770).

