Футболист "Карабаха" установил европейский рекорд

© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
Футболист "Карабаха" Андраде в третий раз в карьере забил гол на 1-й минуте еврокубкового матча, что стало рекордом.

Кабо-вердианский легионер азербайджанского "Карабаха" Леандро Андраде, поразивший ворота испанского "Атлетика" в матче Лиги чемпионов, установил уникальный рекорд европейского футбола.  Он стал первым в истории игроком, который сумел трижды забить на 1-й минуте игры в трех еврокубковых матчах. 

Ранее представитель Кабо-Верде с португальскими корнями забивал быстрые голы в ворота румынского ФКСБ и шведского "Хэккена". Это произошло в 2025 и 2023 годах соответственно. 

Отметим, что в активе Андраде два гола в рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Уроженец Кабо-Верде выступает за "Карабах" с 2022 года. За это время в футболке "скакунов" он отличился голами 49 раз. 

Напомним, что вчера "Карабах" впервые проиграл в основной части Лиги чемпионов этого сезона, уступив на выезде "Атлетику" из Бильбао 1:3.

