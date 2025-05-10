Фундамент канатной дороги в Лачине заложил президент Азербайджана

В городе Лачин появится канатная дорога, строительство может начаться в этом году. Сегодня президент Азербайджана принял участие в закладке фундамента Лачинской канатной дороги.

В рамках возрождения и развития города Лачин будет построена канатная дорога, 27 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги.

Ильхам Алиев 10 мая сообщал, что строительство канатной дороги в Лачине, вероятно, начнется в 2025 году. Также есть проект канатной дороги в Кельбаджаре. В будущем канатная дорога в Карабахе может соединить Шушу и Ханкенди.

Напомним, осенью 2024 года сообщалось, что канатная дорога в Лачине пройдет через город до бульвара вдоль реки Хакари, станция канатки появится в районе улицы Гейдара Алиева - главной туристической зоны города Лачин.