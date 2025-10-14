Вестник Кавказа

Форум БРИКС откроется сегодня в Санкт-Петербурге

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Муниципальный форум БРИКС стартует в Петербурге. Участие в мероприятии примут гости из более чем 50 государств.

В Санкт-Петербурге в 29 по 31 октября будет проходить международный муниципальный форум (ММФ) БРИКС-2025.

Мероприятие будет проходить конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", ожидается порядка 5 тыс участников из более чем 50 стран, рассказали организаторы.

"Это ключевое событие для мэров, губернаторов, предпринимателей и международных экспертов, на котором будут представлены эффективные модели управления и запущены масштабные межмуниципальные проекты"

– организаторы

На форуме внимание будет уделено выработке решений в сфере устойчивого развития. Участники обсудят цифровизацию и "умные" города, управление городами, экологические инициативы, инвестиции, бизнес-коммуникации, молодежную политику, туризм, а также другие вопросы. Всего на форуме будет 15 треков.

В среду на форуме состоится пленарная сессия.

