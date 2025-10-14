Форум БРИКС откроется сегодня в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в 29 по 31 октября будет проходить международный муниципальный форум (ММФ) БРИКС-2025.
Мероприятие будет проходить конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", ожидается порядка 5 тыс участников из более чем 50 стран, рассказали организаторы.
"Это ключевое событие для мэров, губернаторов, предпринимателей и международных экспертов, на котором будут представлены эффективные модели управления и запущены масштабные межмуниципальные проекты"
– организаторы
На форуме внимание будет уделено выработке решений в сфере устойчивого развития. Участники обсудят цифровизацию и "умные" города, управление городами, экологические инициативы, инвестиции, бизнес-коммуникации, молодежную политику, туризм, а также другие вопросы. Всего на форуме будет 15 треков.
В среду на форуме состоится пленарная сессия.