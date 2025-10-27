Филиал российского банка может открыться в Монголии

Возможность появления в Монголии филиала российского банка обсудили президент РФ и премьер Монголии. Занданшатар отметил, что вопрос, связанный со взаимными расчетами, остается важной темой.

В Монголии может быть открыть филиал российского банка, руководство страны готово дать на это разрешение, поделился премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Важной темой для нас остаются вопросы взаимных платежей, расчетов и торговли. Сегодня наши министры финансов почти договорились о решении проблем. Мы готовы дать все разрешения открыть филиал российского банка. Мы можем осуществлять все платежи, все расчеты через это"

– премьер Монголии

Монголия – важный торговый партнер для всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), структура торговли покрывает практически весь торговый оборот объединения. Ранее между ЕАЭС и Монголией было заключено торговое соглашение на три года.