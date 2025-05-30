Фидан присоединится к переговорам Москвы и Киева

Глава МИД Турции планирует подключиться к переговорам России и Украины. Встреча делегаций из Москвы и Киева запланирована на сегодня.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан планирует присоединиться к российско-украинским переговорам в Стамбуле.

Информацию об этом сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, отвечая на вопрос о вероятности участия главы внешнеполитического ведомства в переговорах.

Ранее в министерстве иностранных дел Турции заявляли, что встреча московской и киевской делегаций состоится сегодня во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00 по московскому времени.

Стоит добавить, что представители России и Украины уже находятся в Стамбуле. Российскую делегацию, как и раньше, возглавляет помощник президента Владимир Мединский.