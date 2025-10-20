Вестник Кавказа

Фидан и Калын встретились с главой ХАМАС

Фидан и Калын встретились с главой ХАМАС
© Фото: сайт МИД Турции
Хакан Фидан и Ибрагим Калын провели встречу с руководством ХАМАС в Дохе.

Глава дипломатии Турции Хакан Фидан и глава турецкой разведки Ибрагим Калын провели переговоры с председателем Совета ХАМАС Мухаммадом Дервишем Исмаилом и другими высокопоставленными членами движения, информирует TRT Haber. 

Согласно данным медиа, встреча состоялась в катарской Дохе, где сейчас с визитом находится лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Детали обсуждения не раскрываются. 

Напомним, что Турция, Катар и Египет являются участниками мирного урегулирования в секторе Газа. Добровольцы из Турции участвуют в разборе завалов и восстановлении палестинского анклава.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
625 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.