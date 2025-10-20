Фидан и Калын встретились с главой ХАМАС

Хакан Фидан и Ибрагим Калын провели встречу с руководством ХАМАС в Дохе.
Глава дипломатии Турции Хакан Фидан и глава турецкой разведки Ибрагим Калын провели переговоры с председателем Совета ХАМАС Мухаммадом Дервишем Исмаилом и другими высокопоставленными членами движения, информирует TRT Haber.
Согласно данным медиа, встреча состоялась в катарской Дохе, где сейчас с визитом находится лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Детали обсуждения не раскрываются.
Напомним, что Турция, Катар и Египет являются участниками мирного урегулирования в секторе Газа. Добровольцы из Турции участвуют в разборе завалов и восстановлении палестинского анклава.